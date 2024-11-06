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Ялта - в топе популярных направлений для отдыха с детьми в ноябре
фото: pxhere.com

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в ноябре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:43 06.11.2024

На первый взгляд кажется, что ноябрь — это не самый удачный месяц для отдыха с детьми. Холодно, школа в разгаре и даже на курортах нет столько развлечений и активностей, как летом. Но ведь если вы действительно хотите отдохнуть и провести время с ребенком — это можно сделать в любое время.  Дети умеют совершать географические открытия даже на самой, казалось бы, знакомой местности. И очень любят это делать вместе с любимыми взрослыми. И взрослые тоже с удовольствием открывают мир вместе с детьми — даже несмотря на то, что средняя стоимость ночи отдыха с детьми в ноябре 2024 года увеличилась на 14% по сравнению с ноябрем 2023. Так что даже в ноябре всегда можно найти интересное место и отправиться туда с ребенком. И куда же можно поехать?
  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4353 р. / 4 ночи*
  2. Сочи, Краснодарский край ― 4523 р. / 4 ночи
  3. Москва, Московская область ― 6007 р. /3 ночи
  4. Казань, Татарстан ― 4979 р. / 3 ночи
  5. Кисловодск, Ставропольский край ― 4698 р. / 5 ночей
  6. Ялта, Крым ― 4046 р. / 4 ночи
  7. Краснодар, Краснодарский край ― 3702 р. / 2 ночи
  8. Геленджик, Краснодарский край ― 4461 р. / 4 ночи
  9. Красная Поляна, Краснодарский край ― 5749 р. / 3 ночи
  10. Пятигорск, Ставропольский край ― 3635 р. / 5 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ

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