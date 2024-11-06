Ялта — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в ноябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные бронирований, определил самые популярные направления для отдыха с детьми в ноябре 2024 года. В ноябре для отдыха с детьми популярны как экскурсионные, так и курортные направления. На первом месте туристическая столица Санкт-Петербург с 11% ноябрьских бронирований с детьми. На втором месте Сочи а на третьем — Москва (10%и 9% ноябрьских бронирований с детьми соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для отдыха с детьми в ноябре:
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С тегами: Крым туристический