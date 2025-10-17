Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ялта — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в осенние каникулы
Новости Республики
Ялта - в топе популярных направлений для отдыха с детьми в осенние каникулы
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в осенние каникулы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:32 17.10.2025

Летние каникулы в школах давно прошли — но уже приближаются осенние. В 2025 году в большинстве учебных заведений они будут длиться с 25 октября по 2 ноября.  Конечно, осень не гарантирует хорошей погоды — однако это прекрасное время, которое можно провести с детьми, никуда не спеша показывать им новые города и рассказывать новые истории.   В 2025 году популярность поездок с детьми во время осенних каникул увеличилась на 10% по сравнению с прошлым годом. Куда же поехать с детьми на каникулы?
  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4271 р. / 4 ночи*
  2. Сочи, Краснодарский край ― 4810 / 5 ночей
  3. Москва, Московская область ― 5596 р. / 4 ночи
  4. Казань, Татарстан ― 5433 р. / 3 ночи
  5. Краснодар, Краснодарский край ― 4303 р. / 3 ночи
  6. Кисловодск, Ставропольский край ― 4348 р. / 5 ночей
  7. Ялта, Крым ― 7775 р. / 5 ночей
  8. Калининград, Калининградская область ― 3150 р. /5 ночей
  9. Пятигорск, Ставропольский край ― 3964 р. / 5 ночей
  10. Геленджик, Краснодарский край ― 5877 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x