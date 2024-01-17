Ялта — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в январе

17 января ежегодно отмечают День детских изобретений. А вы не знали, что многие полезные и просто хорошие вещи изобретены детьми? Например ласты для плавания, снегоход и мыльные пузыри. Дети любят все придумывать, но для того, чтобы это приносило успех, нужно развивать воображение, разностороннее и нестандартное мышление. И путешествия вместе с родителями — прекрасный способ для такого развития.
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха с детьми в январе 2024 года. На первом месте оказалась Москва с 14% бронирований с детьми. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем Сочи (11% и 9% бронирований с детьми соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для отдыха с детьми в январе:
1. Москва, Московская область ― 5454 р. / 3 ночи*
2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5880 р. / 3 ночи
3. Сочи, Краснодарский край ― 5025 р./ 4 ночи
4. Казань, Татарстан ― 6626 р. / 3 ночи
5. Краснодар, Краснодарский край ― 4320 р. / 2 ночи
6. Геленджик, Краснодарский край ― 5610 р. / 3 ночи
7. Ялта, Крым ― 5310 р. / 4 ночи
8. Красная Поляна, Краснодарский край ― 12392 р. / 4 ночи
9. Анапа, Краснодарский край ― 3449 р. / 4 ночи
10. Кисловодск, Ставропольский край ― 6782 р. / 4 ночи
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки
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С тегами: Крым туристический