Ялта — в топе популярных направлений для отдыха с детьми в январе

17 января ежегодно отмечают День детских изобретений. А вы не знали, что многие полезные и просто хорошие вещи изобретены детьми? Например ласты для плавания, снегоход и мыльные пузыри. Дети любят все придумывать, но для того, чтобы это приносило успех, нужно развивать воображение, разностороннее и нестандартное мышление. И путешествия вместе с родителями — прекрасный способ для такого развития.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха с детьми в январе 2024 года. На первом месте оказалась Москва с 14% бронирований с детьми. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем Сочи (11% и 9% бронирований с детьми соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять самых популярных направлений для отдыха с детьми в январе:

1. Москва, Московская область ― 5454 р. / 3 ночи*

2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5880 р. / 3 ночи

3. Сочи, Краснодарский край ― 5025 р./ 4 ночи

4. Казань, Татарстан ― 6626 р. / 3 ночи

5. Краснодар, Краснодарский край ― 4320 р. / 2 ночи

6. Геленджик, Краснодарский край ― 5610 р. / 3 ночи

7. Ялта, Крым ― 5310 р. / 4 ночи

8. Красная Поляна, Краснодарский край ― 12392 р. / 4 ночи

9. Анапа, Краснодарский край ― 3449 р. / 4 ночи

10. Кисловодск, Ставропольский край ― 6782 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки