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Ялта - в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в апреле
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в апреле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:53 18.04.2025

18 апреля отмечают День печенья в форме животных. В наше время очень популярны кондитерские изделия в форме кошек, собак, птиц, медведей. Но гораздо более популярны — живые «сладкие пирожочки» — любимые питомцы.  Некоторые так привязаны к ним, что не расстаются даже в поездках.  Тем более, что постоянно растет количество арендодателей, готовых принять не только двуногих, но и четвероногих постояльцев.  Куда же отправиться с любимцами в апреле?
  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4343 р. / 4 ночи*
  2. Москва, Московская область ― 5319 р. /3 ночи
  3. Краснодар, Краснодарский край ― 3537 р. /2 ночи
  4. Казань, Татарстан ― 4452 р. / 3 ночи
  5. Сочи, Краснодарский край ― 4619 р. / 4 ночи
  6. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4996 р. / 3 ночи
  7. Кисловодск, Ставропольский край ― 3768 р. / 5 ночей
  8. Ялта, Крым ― 4090 р. / 4 ночи
  9. Волгоград, Волгоградская область ― 3953 р. / 2 ночи
  10. Калининград, Калининградская область ― 3565 р. /5 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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