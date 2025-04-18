Ялта — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в апреле

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха с питомцами в апреле 2025 года. На первом месте — Санкт-Петербург, за которым 11% бронирований с питомцами. На втором месте Москва, а на третьем — Краснодар ( 7% и 6% бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха с питомцами в апреле: