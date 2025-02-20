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Ялта - в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в феврале
фото: pxhere.com

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в феврале

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:10 20.02.2025

20 февраля отмечают День любви к своему питомцу, учрежденный в 2000 году Международным фондом защиты животных. Этот праздник, по замыслу учредителей, должен еще раз напомнить людям о том, как важно заботиться о своих любимцах.  Однако, большинство людей в мире давно уже понимает, как важно не только кормить и лечить «братьев наших меньших», но и проводить с ними время, не расставаясь даже в путешествии.  И арендодатели тоже это осознают: год за годом становится все больше отельеров и владельцев квартир готовых пустить путешественника с питомцем.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  запросов и заявок,   определил самые популярные направления  для отдыха с питомцами в феврале 2025 года. Первое место стабильно удерживает самый «зверолюбивый» город  Санкт-Петербург, собравший 14% бронирований с питомцами, на втором месте Москва,  а на третьем —  Сочи  (11% и 7% бронирований с питомцами в феврале соответственно).

Узнайте больше:  18 февраля - Троян Зимний, День поминовения мёртвых, Агафья Коровница

Десять самых популярных направлений для  отдыха с питомцами в феврале:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3357 р. / 3 ночи*
  2. Москва, Московская область ― 4572 р. /3 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 3402 р. / 4 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 3197 р. / 2 ночи
  5. Красная Поляна, Краснодарский край ― 10335 р. / 4 ночи
  6. Новосибирск, Новосибирская область ― 3138 р. /2 ночи
  7. Тюмень, Тюменская область ― 2793 р. /2 ночи
  8. Екатеринбург, Свердловская область ― 2976 р. / 3 ночи
  9. Ялта, Крым ― 4570 р. / 2 ночи
  10. Калининград, Калининградская область ― 2323 р. / 4 ночи

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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