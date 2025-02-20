Ялта — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в феврале

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха с питомцами в феврале 2025 года. Первое место стабильно удерживает самый «зверолюбивый» город Санкт-Петербург, собравший 14% бронирований с питомцами, на втором месте Москва, а на третьем — Сочи (11% и 7% бронирований с питомцами в феврале соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха с питомцами в феврале: