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Ялта — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в мае
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в мае

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:35 15.05.2024

Май — время, когда путешествий и приключений хочется не только людям, но и их животным. По данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ. РУ, количество людей, которые путешествуют с питомцами, год от года растет.  Хозяева отелей и апартаментов знают об этом и готовы пойти навстречу гостям. В опросе, недавно проведенном в соцсетях ТВИЛ, арендодатели утверждают, что за проживание питомцев берется дополнительная плата в размере 500-1000 рублей в день.  Страховой залог в случае бронирования с питомцами тоже повышенный, 5-10 тыс. рублей, он возвращается после выезда и уборки. В настоящее время размещение с животными разрешают 28% всех арендодателей, зарегистрированных на ТВИЛ.

2. Сочи, Краснодарский край ― 3726 р. / 5 ночей
3. Москва, Московская область ― 4519 р. /3 ночи
4. Анапа, Краснодарский край ― 2908 р. / 4 ночи
5. Краснодар, Краснодарский край ― 3639 р. / 2 ночи
6. Казань, Татарстан ― 4917 р. / 3 ночи
7. Геленджик, Краснодарский край ― 4148 р. / 4 ночи
8. Ялта, Крым ― 3838 р. / 4 ночи
9. Калининград, Калининградская область ― 3236 р. /4 ночи
10. Кисловодск, Ставропольский край ― 3473 р. / 6 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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