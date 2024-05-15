Ялта — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в мае

Май — время, когда путешествий и приключений хочется не только людям, но и их животным. По данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ. РУ, количество людей, которые путешествуют с питомцами, год от года растет. Хозяева отелей и апартаментов знают об этом и готовы пойти навстречу гостям. В опросе, недавно проведенном в соцсетях ТВИЛ, арендодатели утверждают, что за проживание питомцев берется дополнительная плата в размере

500-1000

рублей в день. Страховой залог в случае бронирования с питомцами тоже повышенный, 5-10 тыс. рублей, он возвращается после выезда и уборки. В настоящее время размещение с животными разрешают 28% всех арендодателей, зарегистрированных на ТВИЛ.