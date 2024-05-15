Ялта — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в мае

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха с питомцами в мае 2024 года. На первом месте — Санкт-Петербург, за которым 16% бронирований с питомцами. На втором месте Сочи, а на третьем — Москва ( 7% и 6% бронирований в мае с животными соответственно).
Десять самых популярных направлений для отдыха с питомцами в мае:
1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4625 р. / 4 ночи*
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С тегами: Крым туристический