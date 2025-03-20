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Ялта - в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в марте
фото: pxhere.com

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в марте

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:46 20.03.2025

20 марта отмечают Международный день счастья. А еще Всемирный день воробья, День мартовских зайцев, Всемирный день лягушки. Конечно, вышеперечисленные животные — достаточно редкие питомцы в человеческой жизни. Однако мало кто из зверовладельцев будет спорить с тем, что общение с любимым домашним питомцем — это счастье. Такое большое, что некоторые не хотят расставаться с любимцами даже в путешествии, так что количество бронирований с животными в марте 2025 года выросло на 12%.
  1. Москва, Московская область ― 4299 р. /3 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3228 р. / 3 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 3475 р. / 4 ночи
  4. Казань, Татарстан ― 3811 р. / 3 ночи
  5. Краснодар, Краснодарский край ― 3137 р. / 2 ночи
  6. Ялта, Крым ― 4389 р. / 3 ночи
  7. Калининград, Калининградская область ― 3314 р. / 4 ночи
  8. Красная Поляна, Краснодарский край ― 7146 р. / 4 ночи
  9. Кисловодск, Ставропольский край ― 4397 р. / 5 ночей
  10. Пятигорск, Ставропольский край ― 3396 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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