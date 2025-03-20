Ялта — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в марте

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха с питомцами в марте 2025 года. На первом месте в марте — Москва, собравшая 14% бронирований с питомцами, на втором Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи (11% и 8% бронирований с питомцами в марте соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха с питомцами в марте: