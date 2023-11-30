Ялта — в топе популярных направлений для отдыха с питомцами в ноябре

30 ноября отмечают День домашних животных. Впервые этот праздник решили отмечать на Международном конгрессе сторонников движения в сторону природы в 1931 году во Флоренции. Его девизом считают слова Маленького принца: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». Сегодня мы считаем достаточной заботой о питомцах не только обеспечение жизненно-необходимых нужд (кормление, ветеринарное обслуживание, но и постоянное общение с ними, в том числе — в путешествиях.
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для бронирования жилья в с питомцами в ноябре 2023. На первом месте Санкт-Петербург, за которым 15% ноябрьских бронирований с питомцами. На втором месте Москва, а на третьем Сочи (11% и 6% бронирований соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для путешествий с питомцами в ноябре:
1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3098 р. / 3 ночи*
2. Москва, Московская область ― 4848 р. / 2 ночи
3. Сочи, Краснодарский край ― 3160 р. / 4 ночи
4. Краснодар, Краснодарский край ― 2811 р. / 2 ночи
5. Геленджик, Краснодарский край ― 3810 р. / 2 ночи
6. Казань, Татарстан ― 3739 р. / 3 ночи
7. Красная Поляна, Краснодарский край ― 3932 р. / 2 ночи
8. Ярославль, Ярославская область ― 3368 р. / 2 ночи
9. Анапа, Краснодарский край ― 2017 р. / 3 ночи
10. Ялта, Крым ― 3634 р. / 4 ночи
*Средняя стоимость ночи/Средняя продолжительность поездки
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический