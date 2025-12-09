Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в апартаментах в декабре

Прямо сейчас:
Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 10:54 09.12.2025

Бронирование апартаментов — прекрасный способ совместить комфорт с приватностью и возможностью самостоятельно управлять своим отдыхом. Популярность отдыха в апартаментах растет с каждым годом, так что в «горячие сезоны», в том числе и в новогодний, хорошие варианты разбирают достаточно быстро. Где же предпочитают наши соотечественники отдыхать в апартаментах в декабре?
  1. Москва, Московская область ― 6224 р. / 3 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4798 р. /4 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 4863 р./ 5 ночей
  4. Казань, Татарстан ― 5940 р. / 3 ночи
  5. Краснодар, Краснодарский край ― 3193 р./ 3 ночи
  6. Калининград,  Калининградская область ― 4553 р./ 5 ночей
  7. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 6630 р. /3 ночи
  8. Ялта, Крым ― 4689 р. / 6 ночей
  9. Кисловодск, Ставропольский край ― 4281 р. / 7 ночей
  10. Красная Поляна, Краснодарский край ― 10264 р./ 6 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

