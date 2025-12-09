Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в апартаментах в декабре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для бронирования апартаментов в декабре 2025 года. «Призовая тройка» направлений оказалась достаточно предсказуема. На первом месте Москва c 16 % бронирований, на втором Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи (11% и 5% бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для бронирования апартаментов в декабре: