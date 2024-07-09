Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в апартаментах в июле

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для бронирования апартаментов в июле 2024 года. На первом месте оказался Санкт-Петербург с 12% бронирований. Второе место занимает Сочи, а на третьем месте — Москва (11% и 5% бронирований апартаментов в июле соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для отдыха в апартаментах в июле:
1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5440 р. / 5 ночей*
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С тегами: Крым туристический