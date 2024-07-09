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Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в апартаментах в июле
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в апартаментах в июле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:40 09.07.2024

Июль — разгар отпускного сезона.  А отпуск — это время приключений и путешествий, зачастую таких активных, что от такого отдыха требуется дополнительно отдохнуть.  И это  многие  предпочитают делать в приватной обстановке, например — в апартаментах.

2. Сочи, Краснодарский край ― 5828 р. / 9 ночей
3. Москва, Московская область ― 5276 р. /4 ночи
4. Казань, Татарстан ― 5449 р. / 4 ночи
5. Анапа, Краснодарский край ― 4056 р. / 9 ночей
6. Ялта, Крым ― 4320 р. / 9 ночей
7. Калининград, Калининградская область ― 3684 р. /6 ночей
8. Геленджик, Краснодарский край ― 6346 р. / 8 ночей
9. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 5389 р. /3 ночи
10. Краснодар, Краснодарский край ― 3139 р. / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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