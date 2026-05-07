Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в апартаментах в мае

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 13:30 07.05.2026

7 мая, кроме других дат, отмечают День распахнутых окон.  Не правда ли, здорово распахнуть окна, приехав в новый город или на курорт, вдохнуть запах майских цветов, свежесть весеннего ветра. Насладиться тишиной, покоем и полной приватностью, которую дает отдых в апартаментах? Где же предпочитают арендовать апартаменты в мае?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ проанализировав данные заявок, определил самые популярные направления для бронирования апартаментов в мае 2026 года. На первое место вышел Санкт Петербург с 12%  таких  бронирований. На втором месте Москва,  а на третьем —  Казань  ( 8% и 7% бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для бронирования апартаментов в мае:

  1. Санкт-Петербург,  Ленинградская область ― 5250 р. / 4 ночи*
  2. Москва, Московская область ― 5703 р. / 3 ночи
  3. Казань, Татарстан― 6164 р. / 3 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 3908 р. / 3 ночи
  5. Калининград, Калининградская область ― 4132 р. / 4 ночи
  6. Кисловодск, Ставропольский край― 4434 р. / 6 ночей
  7. Сочи, Краснодарский край ― 4728 р. / 6 ночей
  8. Волгоград, Волгоградская область ― 6343  р. / 3 ночи
  9. Ялта, Крым ― 4095 р. / 6 ночей
  10. Пятигорск, Ставропольский край― 4062 р. / 5 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

