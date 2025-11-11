Прямо сейчас:
Ялта - в топе популярных направлений для отдыха в апартаментах в ноябре
Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в апартаментах в ноябре

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 14:11 11.11.2025

В ноябре туристы, как правило, реже отправляются отдыхать на морские побережья. Их чаще манят большие города со множеством экскурсионных и развлекательных возможностей, круглогодичные курорты, где предложения не слишком зависят от сезонности. И все эти направления, как правило, отличает большой выбор апартаментов для проживания.  В текущем ноябре популярность отдыха в апартаментах выросла на 16% по сравнению с ноябрем 2024 года. Где же именно предпочитают останавливаться в апартаментах в последний месяц осени?
  1. Москва, Московская область ― 5303 р. / 3 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4167 р. / 4 ночи
  3. Казань, Татарстан ― 4445 р. / 3 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 3880 р./ 2 ночи
  5. Сочи, Краснодарский край ― 4085 р./ 5 ночей
  6. Кисловодск, Ставропольский край ― 3702 р. / 5 ночей
  7. Калининград, Калининградская область ― 3433 р. / 4 ночи
  8. Ялта, Крым ― 2825 р. / 4 ночи
  9. Пятигорск, Ставропольский край ― 3185 р. / 4 ночи
  10. Волгоград, Волгоградская область ― 3304 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

Просмотры: 15

