Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в апартаментах в октябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для бронирования апартаментов в октябре 2025 года. На первом месте оказался Санкт-Петербург с 12% всех бронирований в апартаментах, второе место поделили Москва и Сочи, собравшие по 8% бронирований, а на третьем месте Калининград, за которым 4% бронирований в апартаментах в октябре.
Десять самых популярных направлений для бронирования апартаментов в октябре:
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический