Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в апартаментах в октябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для бронирования апартаментов в октябре 2025 года. На первом месте оказался Санкт-Петербург с 12% всех бронирований в апартаментах, второе место поделили Москва и Сочи, собравшие по 8% бронирований, а на третьем месте Калининград, за которым 4% бронирований в апартаментах в октябре.

Десять самых популярных направлений для бронирования апартаментов в октябре: