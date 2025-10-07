Прямо сейчас:
Главная | Отдых в Крыму | Крым туристический | Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в апартаментах в октябре
Новости Республики
Ялта - в топе популярных направлений для отдыха в апартаментах в октябре
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в апартаментах в октябре

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 13:58 07.10.2025

Апартаменты для отдыха выбирают те туристы, которые приватность и возможность сэкономить ценят больше всего. Пусть в октябре за окнами льет дождь, никто не помешает вашему покою. Главное — правильно выбрать апартаменты. Правильный выбор включает как выбор самой локации, так и выбор арендодателя, чья репутация в наше время хорошо видна по отзывам на сайтах и в соцсетях. Где же бронируют апартаменты в октябре?
  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4255 р. / 5 ночей*
  2. Москва, Московская область ― 5511 р. / 4 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 4340/ 7 ночей
  4. Калининград, Калининградская область ― 3653 р. / 5 ночей
  5. Кисловодск, Ставропольский край ― 3907 р. / 6 ночей
  6. Краснодар, Краснодарский край ― 3304 р. / 3 ночи
  7. Ялта, Крым ―3167  р. / 8 ночей
  8. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4 683 р. / 3 ночи
  9. Пятигорск, Ставропольский край ― 3123 р. / 6 ночей
  10. Ессентуки, Ставропольский край ― 2572 р. / 8 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x