Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в апреле
актуально в республике
Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в апреле
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в апреле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:19 01.04.2024

Апрель наступает — веселый месяц, когда еще достаточно холодно в средней полосе нашей страны, но на юге уже все цветет и солнце греет.   Впрочем, синоптики обещают, что апрель 2024 года будет аномально теплым во всей России.  И это хорошо — все уже соскучились по теплу. По данным ТВИЛ, популярность бронирований в апреле 2024 выросла на 9% по сравнению с прошлым годом.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок,   определил самые популярные направления  для отдыха в апреле 2024 года. На первом месте Санкт-Петербург с 15% апрельских бронирований. На втором месте Сочи, а на третьем — Москва (12% и 9% бронирований соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для  отдыха в апреле:

Узнайте больше:  Студенческие трудовые отряды в Крыму дали старт акции по уборке и ремонту памятников ВОВ

1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3850 р. / 4 ночи*
2. Сочи, Краснодарский край ― 3556 р. / 6 ночей
3. Москва, Московская область ― 4290 р. /4 ночи
4. Кисловодск, Ставропольский край ― 3333 р. / 6 ночей
5. Казань, Татарстан ― 4199 р. / 4 ночи
6. Калининград, Калининградская область ― 2970 р. / 5 ночей
7. Пятигорск, Ставропольский край ― 3040 р. / 6 ночей
8. Ялта, Крым ― 3312 р. /6 ночей
9. Краснодар, Краснодарский край ― 2828 р. / 3 ночи
10. Геленджик, Краснодарский край ― 3685 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

Просмотры: 2 117

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым туристический

Комментарии для сайта Cackle
Крым туристический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.