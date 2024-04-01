Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в апреле

Апрель наступает — веселый месяц, когда еще достаточно холодно в средней полосе нашей страны, но на юге уже все цветет и солнце греет. Впрочем, синоптики обещают, что апрель 2024 года будет аномально теплым во всей России. И это хорошо — все уже соскучились по теплу. По данным ТВИЛ, популярность бронирований в апреле 2024 выросла на 9% по сравнению с прошлым годом.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха в апреле 2024 года. На первом месте Санкт-Петербург с 15% апрельских бронирований. На втором месте Сочи, а на третьем — Москва (12% и 9% бронирований соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.

Десять самых популярных направлений для отдыха в апреле:

1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3850 р. / 4 ночи*

2. Сочи, Краснодарский край ― 3556 р. / 6 ночей

3. Москва, Московская область ― 4290 р. /4 ночи

4. Кисловодск, Ставропольский край ― 3333 р. / 6 ночей

5. Казань, Татарстан ― 4199 р. / 4 ночи

6. Калининград, Калининградская область ― 2970 р. / 5 ночей

7. Пятигорск, Ставропольский край ― 3040 р. / 6 ночей

8. Ялта, Крым ― 3312 р. /6 ночей

9. Краснодар, Краснодарский край ― 2828 р. / 3 ночи

10. Геленджик, Краснодарский край ― 3685 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки