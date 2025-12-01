Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в декабре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха в декабре 2025 года. Первое место разделили Москва и Санкт-Петербург , собравшие по с 14% декабрьских бронирований, на втором месте Сочи, а на третьем — Ялта (8% и 3% бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха в декабре: