Ялта - в топе популярных направлений для отдыха в декабре
фото: stocksnap.io

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в декабре

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 15:51 01.12.2025

Вот и наступил декабрь — первый месяц зимы.  Многие уже в предвкушении новогодних праздников, в общественных местах везде елки, праздничное убранство, веселые хлопоты перед каникулами. Хочется, чтобы выходные наступили побыстрее, так что их можно продлить, взяв отпуск или отгулы уже в декабре.  Итак,  куда же едут отдыхать в этом месяце?
  1. Москва, Московская область ― 5334 р. / 4 ночи*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4329 р. / 4 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 4244 р./ 5 ночей
  4. Ялта, Крым― 5988 р. / 5 ночей
  5. Казань, Татарстан ― 5927 р. / 3 ночи
  6. Краснодар, Краснодарский край ― 3884 р. / 3 ночи
  7. Калининград, Калининградская область ― 4094 р. / 5 ночей
  8. Красная Поляна, Краснодарский край ― 9556 р. / 4 ночи
  9. Кисловодск, Ставропольский край ― 4486 р. / 6 ночей
  10. Анапа, Краснодарский край ― 3651 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

