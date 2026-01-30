Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в феврале

Прямо сейчас:
Последний месяц зимы, февраль, наступит совсем скоро. Это удивительное время — можно вовсю наслаждаться чудесами зимней природы, но кое-где уже начинает пробуждаться весна.  Куда же можно отправиться в феврале?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные направления  для отдыха в феврале 2026 года. На первом месте  Санкт-Петербург, набравший 13% февральских бронирований, на втором  Москва, а на третьем —  Сочи  (11% и 6% бронирований соответственно).  Стоит отметить, что по сравнению с февралем прошлого года средняя стоимость ночи проживания в феврале 2026 года, по данным ТВИЛ, не выросла, а даже уменьшилась на 3%.

Десять самых популярных направлений для отдыха в феврале:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3135 р. / 4 ночи*
  2. Москва, Московская область ― 4632 р. / 3 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 3203 р./ 4 ночи
  4. Казань, Татарстан ― 3413 р. / 4 ночи
  5. Красная Поляна, Краснодарский край ― 8696 р. / 5 ночей
  6. Краснодар, Краснодарский край ― 3492 р./ 3 ночи
  7. Ялта, Крым ― 4941 р. / 3 ночи
  8. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 11137 р. / 4 ночи
  9. Калининград, Калининградская область ― 3292 р. / 4 ночи
  10. Домбай, Карачаево-Черкесия ― 8710 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

