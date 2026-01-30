Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в феврале

Последний месяц зимы, февраль, наступит совсем скоро. Это удивительное время — можно вовсю наслаждаться чудесами зимней природы, но кое-где уже начинает пробуждаться весна. Куда же можно отправиться в феврале?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха в феврале 2026 года. На первом месте Санкт-Петербург, набравший 13% февральских бронирований, на втором Москва, а на третьем — Сочи (11% и 6% бронирований соответственно). Стоит отметить, что по сравнению с февралем прошлого года средняя стоимость ночи проживания в феврале 2026 года, по данным ТВИЛ, не выросла, а даже уменьшилась на 3%.

Десять самых популярных направлений для отдыха в феврале: