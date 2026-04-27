Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в мае

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 13:32 27.04.2026

Май приближается. Несмотря на весенние холода уже чувствуется его теплое цветочное дыхание.  Этот месяц очень подходит для путешествий: хорошая погода и много выходных дней позволяют выбирать поездки на свой вкус и возможности. Куда же можно отправиться в мае?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  запросов и заявок,   определил самые популярные направления для отдыха в мае 2026 года. На первом месте  оказался Санкт-Петербург с 13% майских бронирований, на втором Сочи,  а на третьем —  Москва (10% и 6% майских бронирований  соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для отдыха в мае:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5038 р. / 4 ночи*
  2. Сочи, Краснодарский край ― 3983 р. / 6 ночей
  3. Москва, Московская область ― 5364 р. /3 ночи
  4. Казань, Татарстан ― 6174 р. /3 ночи
  5. Ялта, Крым ― 5032 р. / 6 ночей
  6. Кисловодск, Ставропольский край ― 4683 р. / 5 ночей
  7. Краснодар, Краснодарский край ― 3865 р. / 2 ночи
  8. Калининград, Калининградская область ― 4166 р. /4 ночи
  9. Анапа, Краснодарский край ― 3195 р. / 6 ночей
  10. Геленджик, Краснодарский край ―4686 р. / 5 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

реклама в крыму

