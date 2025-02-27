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Ялта - в топе популярных направлений для отдыха в марте
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в марте

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:26 27.02.2025

В этом году синоптики обещают раннюю весну. Значит в марте — уже подходящее время для путешествий. И это действительно так, популярность поездок ранней весной с каждым годом растет.  По данным ТВИЛ в марте 2025 года популярность бронирования отелей увеличилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3373 р. / 4 ночи*
  2. Сочи, Краснодарский край ― 3687 р. / 4 ночи
  3. Москва, Московская область ― 4902 р. /3 ночи
  4. Казань, Татарстан― 3874 р. / 3 ночи
  5. Калининград, Калининградская область ― 3546 р. /4 ночи
  6. Красная Поляна, Краснодарский край ― 8037 р. /5 ночей
  7. Кисловодск, Ставропольский край ― 4469 р. / 6 ночей
  8. Ялта, Крым ― 4611 р. / 4 ночи
  9. Краснодар, Краснодарский край ― 3303 р. / 3 ночи
  10. Пятигорск, Ставропольский край ― 3232 р. / 5 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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