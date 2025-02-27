Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в марте

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха в марте 2025 года. На первом месте Санкт-Петербург с 13% мартовских бронирований, на втором Сочи, а на третьем — Москва (11% и 10% мартовских бронирований соответственно). Так в какую же сумму обойдется отдых в марте?

Десять самых популярных направлений для отдыха в марте: