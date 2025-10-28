Прямо сейчас:
Ялта - в топе популярных направлений для отдыха в ноябре
Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в ноябре

28.10.2025

Приближается ноябрь — последний месяц осени. Это темный месяц — снег еще мало где выпал, а световой день уменьшился значительно.  Поэтому так важно доставить себе приятные впечатления — прогулки, открытия, путешествия.  В ноября 2025 года по данным ТВИЛ, популярность поездок выросла на 13% по сравнению с ноябрем прошлого года.
  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3710 р. / 4 ночи*
  2. Москва, Московская область ―4507  р. /4 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 3773 р. / 5 ночей
  4. Казань, Татарстан ― 4465 р. / 3 ночи
  5. Ялта, Крым ― 5339 р. / 5 ночей
  6. Краснодар, Краснодарский край ― 3676 р. /2 ночи
  7. Кисловодск, Ставропольский край ― 3643 р. / 6 ночей
  8. Калининград, Калининградская область ― 3495 р. /4 ночи
  9. Пятигорск, Ставропольский край ― 3659 р. / 6 ночей
  10. Геленджик, Краснодарский край ― 3972 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

