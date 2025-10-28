Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в ноябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха в ноябре 2025 года. На первом месте Санкт-Петербург за которым 15% бронирований в ноябре. На втором месте Москва , а на третьем — Сочи (11% и 10% бронирований в ноябре соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха в ноябре: