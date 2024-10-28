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Ялта - в топе популярных направлений для отдыха в ноябре
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в ноябре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:32 28.10.2024

Ноябрь — месяц, граничащий между осенью и зимой. В это время уже бывают снегопады, но кое-где все еще желтеют листья. Ноябрь — темное время года, когда так хочется добавить сердцу радости. А радость многим из нас дают путешествия, новые открытия, города и дороги. И люди в ноябре отправляются путешествовать, несмотря на то, что средняя стоимость ночи  проживания в ноябре увеличилась на 13% по сравнению с ноябрем 2023 года.
  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3525 р. / 4 ночи*
  2. Сочи, Краснодарский край ― 3787 р. / 4 ночи
  3. Москва, Московская область ―4823  р. /4 ночи
  4. Казань, Татарстан ― 4243 р. / 4 ночи
  5. Кисловодск, Ставропольский край ― 4020 р. / 6 ночей
  6. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4851 р. / 3 ночи
  7. Ялта, Крым ― 3615 р. / 8 ночей
  8. Пятигорск, Ставропольский край ― 2866 р. / 6 ночей
  9. Краснодар, Краснодарский край ― 3287 р. /2 ночи
  10. Калининград, Калининградская область ― 3060 р. /5 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

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