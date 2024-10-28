Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в ноябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для бронирований в ноябре 2024 года. На первом месте Санкт-Петербург за которым 16% бронирований в ноябре. На втором месте Сочи, а на третьем — Москва (12% и 11% бронирований в ноябре соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для отдыха в ноябре:
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С тегами: Крым туристический