Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в ноябре

Ноябрь — месяц, граничащий между осенью и зимой. В это время уже бывают снегопады, но кое-где все еще желтеют листья. Ноябрь — темное время года, когда так хочется добавить сердцу радости. А радость многим из нас дают путешествия, новые открытия, города и дороги. И люди в ноябре отправляются путешествовать, несмотря на то, что средняя стоимость ночи проживания в ноябре увеличилась на 13% по сравнению с ноябрем 2023 года.