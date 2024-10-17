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Ялта - в топе популярных направлений для отдыха в ноябрьские праздники
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в ноябрьские праздники

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:39 17.10.2024

Дни в начале ноября, несмотря на социальные и экономические изменения в жизни страны, все равно остаются красными днями календаря.  И если захватить «рабочую» субботу,  можно позволить себе отдых,, экскурсионную поездку, вмещающую чуть больше, чем обычные выходные, чем наши соотечественники с радостью пользуются, несмотря на то, что средняя стоимость ночи проживания в ноябрьские праздники увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.  Кроме того, в этом году сократился разрыв между типами арендуемого жилья — сейчас разница между отелями и апартаментами составляет всего 1,4% в пользу последних. Между тем — в 2023 году доля апартаментов, бронируемых на праздники была на 4,6% выше, а доля отелей — на 5,7% ниже, чем в 2024 году. Куда же едут россияне в ноябрьские праздники?

 Десять самых популярных направлений для отдыха в ноябрьские праздники:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3677 р. / 5 ночей*
  2. Сочи, Краснодарский край ― 4382 р. / 5 ночей
  3. Москва, Московская область ― 5723 р. /3 ночи
  4. Казань, Татарстан ― 4133 р. / 6 ночей
  5. Кисловодск, Ставропольский край ― 3759 р. / 6 ночей
  6. Ялта, Крым ― 3759 р. / 8 ночей
  7. Пятигорск, Ставропольский край ― 2557 р. / 8 ночей
  8. Екатеринбург, Свердловская область ― 3353 р. / 4 ночи
  9. Геленджик, Краснодарский край ― 4188 р. / 6 ночей
  10. Калининград, Калининградская область ― 3169 р. /5 ночей
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 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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