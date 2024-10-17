Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в ноябрьские праздники

Дни в начале ноября, несмотря на социальные и экономические изменения в жизни страны, все равно остаются красными днями календаря. И если захватить «рабочую» субботу, можно позволить себе отдых,, экскурсионную поездку, вмещающую чуть больше, чем обычные выходные, чем наши соотечественники с радостью пользуются, несмотря на то, что средняя стоимость ночи проживания в ноябрьские праздники увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, в этом году сократился разрыв между типами арендуемого жилья — сейчас разница между отелями и апартаментами составляет всего 1,4% в пользу последних. Между тем — в 2023 году доля апартаментов, бронируемых на праздники была на 4,6% выше, а доля отелей — на 5,7% ниже, чем в 2024 году. Куда же едут россияне в ноябрьские праздники?