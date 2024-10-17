Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в ноябрьские праздники

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для бронирования на 1-4 ноября 2024 года. Неудивительно, что на первом месте «колыбель революции, Санкт-Петербург, с 17% бронирований. Второе место занимает Сочи, а третье — Москва (11% и 7% бронирований на ноябрьские праздники соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
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С тегами: Крым туристический