Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в России на Новый Год

23 октября у православных христиан отмечают День Евлампия Зимоуказателя. Считалось, что именно по приметам этого дня можно было определить какой будет подступающая зима — холодной, снежной, слякотной. Интересно, что к Зимоуказателю уже определяются и самые популярные направления для отдыха в новогодние и рождественские праздники. Интересно, что в праздники 24/25 года количество бронирований на российских курортах увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Где же будут отдыхать наши соотечественники в Новый год и на Рождество?