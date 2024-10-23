Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в России на Новый Год

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные заявок, определил самые популярные направления для отдыха в период с 27 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. На первом месте традиционно Сочи, собравший 15% всех новогодних бронирований. На втором месте слегка отстающий от пляжной столицы столица культурная — Санкт-Петербург, а на третьем месте — официальная столица, Москва (14% и 9% бронирований на Новый год соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для отдыха в России в новогодние праздники:
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С тегами: Крым туристический