Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в России на Новый Год
актуально в республике
Ялта - в топе популярных направлений для отдыха в России на Новый Год
иллюстрация: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в России на Новый Год

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:23 23.10.2024

23 октября у православных христиан отмечают День Евлампия Зимоуказателя.  Считалось, что именно по приметам этого дня можно было определить какой будет подступающая зима — холодной, снежной, слякотной.  Интересно, что к Зимоуказателю уже определяются и самые популярные направления для отдыха в новогодние и рождественские праздники.  Интересно, что в праздники 24/25 года количество бронирований на российских курортах увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Где же будут отдыхать наши соотечественники в Новый год и на Рождество?
  1. Сочи, Краснодарский край ― 5532 р. / 5 ночей*
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5076 р. / 5 ночей
  3. Москва, Московская область ― 6041 р. /4 ночи
  4. Казань, Татарстан ― 5315 р. / 4 ночи
  5. Кисловодск, Ставропольский край ― 5136 р. / 5 ночей
  6. Калининград, Калининградская область ― 4640 р. / 6 ночей
  7. Геленджик, Краснодарский край ― 5154 р. / 5 ночей
  8. Ялта, Крым ―4297 р. / 7 ночей
  9. Красная Поляна, Краснодарский край ― 17403  р. /5 ночей
  10. Пятигорск, Ставропольский край ― 3613 р. / 6 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым туристический

Крым туристический

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.