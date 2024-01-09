Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в январе

С празднования Рождества началась Святочная неделя — время веселья, колядований и гаданий. По популярным направлениям начала года можно определить, какие направления будут популярны этой зимой, и вообще — в этом году. Тем более, что результаты бронирований не показывают нам совсем неожиданных результатов.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для путешествий в январе. Первое место разделили Санкт-Петербург и Москва, набравшие 13% бронирований января, на втором месте Сочи, а на третьем — Казань (11% и 4% бронирований соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять самых популярных направлений для отдыха в январе:

1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ―5332 р. / 4 ночи*

2. Москва, Московская область ― 5351 р. / 3 ночи

3. Сочи, Краснодарский край ― 4299 р./ 5 ночей

4. Казань, Татарстан ― 5983 р. / 3 ночи

5. Ялта, Крым ― 4463 р. / 4 ночи

6. Геленджик, Краснодарский край ― 4497 р./ 4 ночи

7. Красная Поляна, Краснодарский край ― 11247 р. / 4 ночи

8. Кисловодск, Ставропольский край ― 4800 р. / 5 ночей

9. Анапа, Краснодарский край ― 3067 р./ 4 ночи

10. Краснодар, Краснодарский край ― 3435 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки