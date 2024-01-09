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Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в январе
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха в январе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:13 09.01.2024

С празднования Рождества началась Святочная неделя — время веселья, колядований и гаданий. По популярным направлениям начала года можно определить, какие направления будут популярны этой зимой, и вообще — в этом году. Тем более, что результаты бронирований не показывают нам совсем неожиданных результатов.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные направления  для путешествий в январе. Первое место разделили  Санкт-Петербург  и Москва, набравшие 13% бронирований января, на втором месте Сочи, а на третьем — Казань (11% и 4% бронирований  соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для отдыха в январе:

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1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ―5332 р.  / 4 ночи*
2. Москва, Московская область ― 5351 р. / 3 ночи
3. Сочи, Краснодарский край ― 4299 р./ 5 ночей
4. Казань, Татарстан ― 5983 р. / 3 ночи
5. Ялта, Крым ― 4463 р. / 4 ночи
6. Геленджик, Краснодарский край ― 4497 р./ 4 ночи
7. Красная Поляна, Краснодарский край ― 11247 р. / 4 ночи
8. Кисловодск, Ставропольский край ― 4800 р. / 5 ночей
9. Анапа, Краснодарский край ― 3067 р./ 4 ночи
10. Краснодар, Краснодарский край ― 3435 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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