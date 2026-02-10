Ялта — в топе популярных направлений для отдыха весной
Опубликовал: КрымPRESS
в Крым туристический
12:09 10.02.2026
Крым туристический 2026-02-10
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ проанализировав заявки, определил, куда наши туристы поедут весной 2026 года. Самым востребованным городом оказался Санкт Петербург, собравший 15% всех весенних броней. На втором месте Сочи, а на третьем Москва (11% и 7% всех весенних бронирований соответственно).
Десять самых популярных направлений для отдыха весной:
- Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4184 р. / 4 ночи*
- Сочи, Краснодарский край ― 4174 р. / 5 ночей
- Москва, Московская область ― 4795 р. / 3 ночи
- Казань, Татарстан ― 5210 р. / 3 ночи
- Кисловодск, Ставропольский край ― 4436 р. /6 ночей
- Калининград, Калининградская область ― 4155 р. / 5 ночей
- Ялта, Крым ― 5297 р. / 6 ночей
- Краснодар, Краснодарский край ― 3511 р. / 3 ночи
- Анапа, Краснодарский край ― 3876 р. / 5 ночей
- Геленджик, Краснодарский край ― 4099 р. / 6 ночей
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки
источник: пресс-служба ТВИЛ
Просмотры: 6
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический