Ялта - в топе популярных направлений для отдыха весной

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха весной

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 12:09 10.02.2026

Февраль — последний зимний месяц и иногда солнце светит уже по-весеннему.  Хочется строить планы на весну, размечать маршруты, покупать билеты и бронировать проживание.  Куда же поедут путешественники весной текущего года?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ проанализировав заявки, определил, куда наши туристы поедут весной 2026 года.   Самым востребованным городом оказался Санкт Петербург, собравший 15% всех весенних броней. На втором месте Сочи, а на третьем Москва (11% и 7% всех весенних бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для отдыха весной:

  1. Санкт-Петербург,  Ленинградская область ― 4184 р. / 4 ночи*
  2. Сочи, Краснодарский край ― 4174  р. / 5 ночей
  3. Москва, Московская область ― 4795 р. / 3 ночи
  4. Казань, Татарстан ― 5210 р. / 3 ночи
  5. Кисловодск, Ставропольский край ― 4436 р. /6 ночей
  6. Калининград, Калининградская область ― 4155 р. / 5 ночей
  7. Ялта, Крым ― 5297 р. / 6 ночей
  8. Краснодар, Краснодарский край ― 3511 р. / 3 ночи
  9. Анапа, Краснодарский край ― 3876 р. / 5 ночей
  10. Геленджик, Краснодарский край ― 4099 р. / 6 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

