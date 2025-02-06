Ялта — в топе популярных направлений для отдыха весной

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, проанализировав заявки, определил, куда наши соотечественники собрались в весеннее время, с марта по май. На первом месте — Санкт Петербург, собравший 14% всех весенних броней . Второе место занимает Сочи, а третье — Москва (12% и 6% всех весенних бронирований соответственно).
Десять самых популярных направлений для отдыха весной:
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С тегами: Крым туристический