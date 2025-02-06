Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ялта — в топе популярных направлений для отдыха весной
Новости Республики
Ялта - в топе популярных направлений для отдыха весной
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для отдыха весной

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:20 06.02.2025

Идет последний месяц зимы, февраль, но нам уже хочется строить планы на весну. Тем более, что зима  в некоторых регионах России в этом году теплая, так что кажется, что весна почти наступила.  И мы с удовольствием предвкушаем отдых, открытия и развлечения, решая, куда же отправиться весной. В этом году популярность весенних поездок выросла на 15% по сравнению с прошлым годом.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, проанализировав заявки, определил, куда наши соотечественники собрались в весеннее время, с марта по май.  На первом месте —  Санкт Петербург, собравший 14% всех весенних броней . Второе место занимает Сочи, а третье — Москва (12% и 6% всех весенних бронирований соответственно).

Узнайте больше:  Эксперт: объём неплатежей по ипотеке вырос в 1,5 раза

Десять самых популярных направлений для отдыха весной:

  1. Санкт-Петербург,  Ленинградская область ― 4165 р. / 5 ночей*
  2. Сочи, Краснодарский край ― 4010  р. / 6 ночей
  3. Москва, Московская область ― 4777 р. / 4 ночи
  4. Кисловодск, Ставропольский край ― 4399 р. / 6 ночей
  5. Казань, Татарстан ― 4762 р. / 4 ночи
  6. Ялта, Крым ― 4269 р. / 5 ночей
  7. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4230 р. / 3 ночи
  8. Калининград, Калининградская область ― 3842 р. / 5 ночей
  9. Пятигорск, Ставропольский край ― 2919 р. / 6 ночей
  10. Геленджик, Краснодарский край ― 3333 р. /6 ночей

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

голоса
Оцените материал
Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым туристический

Крым туристический

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x