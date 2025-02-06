Ялта — в топе популярных направлений для отдыха весной

Идет последний месяц зимы, февраль, но нам уже хочется строить планы на весну. Тем более, что зима в некоторых регионах России в этом году теплая, так что кажется, что весна почти наступила. И мы с удовольствием предвкушаем отдых, открытия и развлечения, решая, куда же отправиться весной. В этом году популярность весенних поездок выросла на 15% по сравнению с прошлым годом.