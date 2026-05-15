Ялта — в топе популярных направлений для парного отдыха в мае

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 13:48 15.05.2026

15 мая отмечают Международный день семей. Он был учрежден, чтобы привлечь внимание общества к важности семьи, к укреплению семейных ценностей.  Один из способов укрепить отношения в паре — совместное путешествие. Тем более, что в разгаре весна, которую называют порой любви. Куда же едут пары для отдыха в мае?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ проанализировав данные заявок, определил самые популярные направления для путешествий парами в мае 2028 года. На первое место вышел Санкт Петербург с 11%  парных майских  бронирований. Второе место разделили Москва и  Сочи, собравшие по 7% броней, а на третьем месте —  Казань, за которой 4% броней парами в мае.

Десять самых популярных направлений для парного отдыха в мае:

  1. Санкт-Петербург,  Ленинградская область ― 4421 р. / 4 ночи*
  2. Москва, Московская область ― 4724 р. / 2 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 3889 р. / 5 ночей
  4. Казань, Татарстан― 5239 р. / 3 ночи
  5. Ялта, Крым ― 5367 / 4 ночи
  6. Сочи, Краснодарский край ― 3602 р. / 2 ночи
  7. Кисловодск, Ставропольский край― 4621 р. / 5 ночей
  8. Калининград, Калининградская область ― 3857 р. / 4 ночи
  9. Геленджик, Краснодарский край ― 4763 р. / 3 ночи
  10. Анапа, Краснодарский край ― 3063  р. / 4 ночи

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

