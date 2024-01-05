Ялта — в топе популярных направлений для поездок на православное Рождество

Православное Рождество в ночь с 6 на 7 января отмечают четыре церкви: Русская, Грузинская, Сербская и Иерусалимская. А также афонские монастыри, которые тоже живут по юлианскому календарю, и многие католики восточного обряда.
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для путешествий в период православного Рождества — с 5 по 8 января. На первом месте оказался Санкт-Петербург с 14% рождественских бронирований, немного отстают от него Москва и Сочи (13% и 11% бронирований соответственно). Так в какую же сумму обойдутся рождественские путешествия? — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для путешествий на Рождество:
1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5390 р. / 4 ночи*
2. Москва, Московская область ― 5440 р. / 3 ночи
3. Сочи, Краснодарский край ― 4374 р./ 5 ночей
4. Казань, Татарстан ― 6836 р. / 3 ночи
5. Ялта, Крым ― 4329 р. / 5 ночей
6. Кисловодск, Ставропольский край ― 5757 р. / 5 ночей
7. Анапа, Краснодарский край ― 2572 р./ 5 ночей
8. Геленджик, Краснодарский край ― 4221 р./ 4 ночи
9. Нижний Новгород, Нижегородская область ―6168 р. / 3 ночи
10. Пятигорск, Ставропольский край ― 4100 р. / 5 ночей
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки
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