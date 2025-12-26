Прямо сейчас:
Ялта — в топе популярных направлений для поездок в январе

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 13:07 26.12.2025

26 декабря отмечают Праздник глубокого снега. Однако,  из-за климатических особенностей далеко не все регионы нашей страны могут похвастаться глубоким снежным покровом. Быть может, в Новом году, в январе, все будет по-другому? И вообще, куда поедут люди в первый месяц 2026 года? Это тем более интересно, что, несмотря на большое количество выходных дней, по данным ТВИЛ, в январе 2026 года средняя цена ночи проживания не выросла, а даже снизилась на 3% по сравнению с данными января 2025 года.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для бронирований в январе 2026 года.   На первом месте  Санкт-Петербург, за которым 12% бронирований в январе.  На втором месте  Москва, а на третьем  Сочи   (11% и 7%  бронирований в январе соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для отдыха в январе:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5603 р. / 4 ночи*
  2. Москва, Московская область ― 6525 р. /4 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 5199 р. / 4 ночи
  4. Ялта, Крым ― 6172 р. / 4 ночи
  5. Краснодар, Краснодарский край ― 4460 р. / 3 ночи
  6. Казань, Татарстан ― 6911 р. / 3 ночи
  7. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 8624 р. /3 ночи
  8. Кисловодск, Ставропольский край ― 5866 р. / 6 ночей
  9. Геленджик, Краснодарский край ― 5826 р. / 4 ночи
  10.  Анапа, Краснодарский край ― 4037 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

