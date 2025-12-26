Ялта — в топе популярных направлений для поездок в январе
Опубликовал: КрымPRESS
в Крым туристический
13:07 26.12.2025
Крым туристический 2025-12-26
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для бронирований в январе 2026 года. На первом месте Санкт-Петербург, за которым 12% бронирований в январе. На втором месте Москва, а на третьем Сочи (11% и 7% бронирований в январе соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для отдыха в январе:
- Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5603 р. / 4 ночи*
- Москва, Московская область ― 6525 р. /4 ночи
- Сочи, Краснодарский край ― 5199 р. / 4 ночи
- Ялта, Крым ― 6172 р. / 4 ночи
- Краснодар, Краснодарский край ― 4460 р. / 3 ночи
- Казань, Татарстан ― 6911 р. / 3 ночи
- Нижний Новгород, Нижегородская область ― 8624 р. /3 ночи
- Кисловодск, Ставропольский край ― 5866 р. / 6 ночей
- Геленджик, Краснодарский край ― 5826 р. / 4 ночи
- Анапа, Краснодарский край ― 4037 р. / 4 ночи
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки
источник: пресс-служба ТВИЛ
Просмотры: 8
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический