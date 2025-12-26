Ялта — в топе популярных направлений для поездок в январе

26 декабря отмечают Праздник глубокого снега. Однако, из-за климатических особенностей далеко не все регионы нашей страны могут похвастаться глубоким снежным покровом. Быть может, в Новом году, в январе, все будет по-другому? И вообще, куда поедут люди в первый месяц 2026 года? Это тем более интересно, что, несмотря на большое количество выходных дней, по данным ТВИЛ, в январе 2026 года средняя цена ночи проживания не выросла, а даже снизилась на 3% по сравнению с данными января 2025 года.