Ялта — в топе популярных направлений для ранних бронирований на Новый год

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для ранних бронирований с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. На первом месте Санкт-Петербург, он собрал 13% всех бронирований на этот период. На втором месте Москва, а на третьем — Сочи (11% и 8% новогодних бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для ранних бронирований на новогодние праздники: