Ялта - в топе популярных направлений для ранних бронирований на Новый год
иллюстрация: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для ранних бронирований на Новый год

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:46 14.08.2025

14 августа отмечают  Праздник воспаленного воображения.  В разгар августовской жары воображение иногда рисует нам зиму и холод.  И конечно же, чтобы был праздник, подарки… в общем — Новый год.  Между прочим, ранние бронирования на новогодние каникулы уже идут достаточно активно. Ведь все хотят провести праздничные дни именно так, как задумали.  А многие задумали сделать это в хорошем отеле в выбранном городе или курорте. Какие же направления выбирают на Новый год?
  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5861 р. / 4 ночи*
  2. Москва, Московская область ― 5796 р. /4 ночи
  3. Сочи, Краснодарский край ― 5361 р. / 6 ночей
  4. Кисловодск, Ставропольский край ― 7536 р. / 5 ночей
  5. Калининград, Калининградская область ― 6097 р. /5 ночей
  6. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 11451 р. / 4 ночи
  7. Ялта, Крым ― 5023 р. / 5 ночей
  8. Геленджик, Краснодарский край ― 6346 р. / 7 ночей
  9. Красная Поляна, Краснодарский край ― 11417 р. / 5 ночей
  10. Анапа, Краснодарский край ― 1960 р. / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

