Ялта — в топе популярных направлений для ранних бронирований на зиму

24 июля отмечается День заглядывания в будущее. Лето на пике и самое время… да, готовить сани. То есть — совершать ранние бронирования на зиму. Ведь именно так можно найти самые лучшие условия проживания за самую приемлемую цену.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для ранних бронирований с декабря 2024 года по февраль 2025 года. Неудивительно, что на первое место вышел Сочи с 15% зимних бронирований, на второе Москва, а на третьем месте оказался Санкт-Петербург (11% и 10% зимних бронирований соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса.

Десять самых популярных направлений для ранних бронирований на зиму:

1. Сочи, Краснодарский край ― 3943 р. / 5 ночей*