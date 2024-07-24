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Ялта — в топе популярных направлений для ранних бронирований на зиму
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для ранних бронирований на зиму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:27 24.07.2024

24 июля отмечается День заглядывания в будущее.   Лето на пике и самое время… да, готовить сани. То есть — совершать ранние бронирования на зиму.  Ведь именно так можно найти самые лучшие условия проживания за самую приемлемую цену.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для ранних бронирований с декабря 2024 года по февраль 2025 года. Неудивительно, что на первое место вышел Сочи с 15% зимних бронирований, на второе Москва, а на третьем месте оказался Санкт-Петербург (11% и 10% зимних бронирований соответственно), — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для ранних бронирований на зиму:

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1. Сочи, Краснодарский край ― 3943 р. / 5 ночей*

2. Москва, Московская область ― 5859 р. /5 ночей
3. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4361 р. / 6 ночей
4. Пятигорск, Ставропольский край ― 2380 р. / 8 ночей
5. Геленджик, Краснодарский край ― 4034 р. / 4 ночи
6. Ялта, Крым ― 6589 р. / 5 ночей
7. Кисловодск, Ставропольский край ― 2584 р. / 8 ночей
8. Красная Поляна, Краснодарский край ― 8283 р. / 5 ночей
9. Калининград, Калининградская область ― 3451 р. /5 ночей
10. Казань, Татарстан ― 3492 р. / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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