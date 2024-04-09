Ялта — в топе популярных направлений для трехдневного отдыха в апреле

Когда приходит настоящая весна, она пробуждает желание бродить по земле, развлекаться, встречаться с друзьями, открывать новые города и края. Одним словом — отдыхать и путешествовать. Апрель — очень подходящий месяц для этого: на юге уже все цветет, дороги просохли и манят гулять, воздух обещает весенние приключения. Так хочется уехать куда-то, хотя бы на три дня… Только вот, куда?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для трехдневного отдыха в апреле 2024 года. На первом месте Санкт-Петербург с 18% трехдневных апрельских бронирований. На втором месте Москва, а на третьем — Сочи, а на (10% и 7% бронирований соответственно).

Десять самых популярных направлений для трехдневного отдыха в апреле:

1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4095 р.*

2. Москва, Московская область ― 4269 р.

3. Сочи, Краснодарский край ― 3217 р.

4. Казань, Татарстан ― 4679 р.

5. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4998 р.

6. Калининград, Калининградская область ― 3794 р.

7. Кисловодск, Ставропольский край ― 3253 р.

8. Краснодар, Краснодарский край ― 3596 р.

9. Ялта, Крым ― 3084 р.

10. Анапа, Краснодарский край ― 2774 р.

*Средняя стоимость ночи при трехдневном размещении