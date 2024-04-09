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Ялта — в топе популярных направлений для трехдневного отдыха в апреле
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для трехдневного отдыха в апреле

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:40 09.04.2024

Когда приходит настоящая весна, она пробуждает желание бродить по земле, развлекаться, встречаться с друзьями, открывать новые города и края. Одним словом — отдыхать и путешествовать. Апрель — очень подходящий месяц для этого:  на юге уже все цветет, дороги просохли и манят гулять, воздух обещает весенние приключения.  Так хочется уехать куда-то, хотя бы на три дня… Только вот, куда?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные  запросов и заявок,   определил самые популярные направления  для трехдневного отдыха в апреле 2024 года. На первом месте Санкт-Петербург с 18% трехдневных апрельских бронирований. На втором месте Москва, а на третьем  —  Сочи, а на (10% и 7% бронирований соответственно).

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Десять самых популярных направлений для  трехдневного отдыха в апреле:

1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4095 р.*
2. Москва, Московская область ― 4269 р.
3. Сочи, Краснодарский край ― 3217 р.
4. Казань, Татарстан ― 4679 р.
5. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4998 р.
6. Калининград, Калининградская область ― 3794 р.
7. Кисловодск, Ставропольский край ― 3253 р.
8. Краснодар, Краснодарский край ― 3596 р.
9. Ялта, Крым ― 3084 р.
10. Анапа, Краснодарский край ― 2774 р.

*Средняя стоимость ночи при трехдневном размещении

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