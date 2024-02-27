Ялта — в топе популярных направлений для весенних путешествий

Весны все мы с нетерпением ждем. Ждем наступления тепла, солнечных дней, высохших дорог, веселых ветров — времени, когда путешествовать легко и приятно. Не зря, по данным ТВИЛ, популярность весенних путешествий выросла на 24% по сравнению с весенним периодом 2023 года. Весна предлагает сотни дорог, тысячи направлений — какое же из них выбрать?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для весенних путешествий — с марта по май 2024 года. На первом месте — Санкт-Петербург, за которым 14% весенних бронирований. На втором месте Сочи, а на третьем — Москва ( 13% и 9% весенних бронирований соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять самых популярных направлений для весенних путешествий:

1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 3721 р. / 4 ночи*

2. Сочи, Краснодарский край ― 3418 р. / 6 ночей

3. Москва, Московская область ― 4275 р. /4 ночи

4. Казань, Татарстан ― 4209 р. / 3 ночи

5. Калининград, Калининградская область ― 3103 р. / 5 ночей

6. Кисловодск, Ставропольский край ― 3270 р. / 6 ночей

7. Пятигорск, Ставропольский край ― 2539 р. / 6 ночей

8. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4198 р. / 3 ночи

9. Красная Поляна, Краснодарский край ― 9552 р. / 5 ночей

10. Ялта, Крым ― 3526 р. / 6 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки