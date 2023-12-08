Ялта — в топе популярных направлений для женского отдыха в декабре

7 декабря, в день Св.Екатерины на Руси приветствовали Катерину Санницу, покровительницу невест и молодых женщин. Это же — первый день для катания на санях. Сегодня это тоже вполне возможно — многие конные базы предоставляют подобные услуги. И путешествующие женщины могут с удовольствием воспользоваться этими и другими возможностями, предоставляемыми на различных курортах.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для исключительно женских путешествий в декабре 2023 года. На первом месте оказался Сочи , с с 22 % всех женских бронирований, на втором — Санкт-Петербург, а на третьем — Великий Новгород (20% и 11% бронирований соответственно), — говорят в пресс-службе сервиса.

Семь популярных направлений для женского отдыха в декабре:

1. Сочи, Краснодарский край ― 2865 р. /6 ночей*

2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 1790 р. / 4 ночи

3. Великий Новгород, Новгородская область ― 3100 р. / 2 ночи

4. Ялта, Крым ― 3203 р. /4 ночи

5. Азов, Ростовская область ― 2950 р. / 4 ночи

6. Калининград, Калининградская область ― 1429 р. / 7 ночей

7. Казань, Татарстан ― 3298 р. / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки