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Ялта — в топе популярных направлений для женского отдыха в декабре
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений для женского отдыха в декабре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:56 08.12.2023

7 декабря, в день Св.Екатерины на Руси приветствовали Катерину Санницу, покровительницу невест и молодых женщин. Это же — первый день для катания на санях. Сегодня это тоже вполне возможно — многие конные базы предоставляют подобные услуги. И путешествующие женщины могут с удовольствием воспользоваться этими и другими возможностями, предоставляемыми на различных курортах.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для исключительно женских путешествий в декабре 2023 года. На первом месте оказался Сочи , с с 22 % всех женских бронирований, на втором — Санкт-Петербург, а на третьем — Великий Новгород (20% и 11% бронирований соответственно), — говорят в пресс-службе сервиса. 

Семь популярных направлений для женского отдыха в декабре:

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1. Сочи, Краснодарский край ― 2865 р. /6 ночей*
2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 1790 р. / 4 ночи
3. Великий Новгород, Новгородская область ― 3100 р. / 2 ночи
4. Ялта, Крым ― 3203 р. /4 ночи
5. Азов, Ростовская область ― 2950 р. / 4 ночи
6. Калининград, Калининградская область ― 1429 р. / 7 ночей
7. Казань, Татарстан ― 3298 р. / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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