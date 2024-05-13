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Ялта — в топе популярных направлений, где чаще всего бронируют номера с полным пансионом
фото: pikist.com

Ялта — в топе популярных направлений, где чаще всего бронируют номера с полным пансионом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:37 13.05.2024

Туристы стали в два раза чаще выбирать летние туры с полным пансионом и «всё включено», чем в прошлом году. Российский сервис бронирования жилья для самостоятельных путешественников ТВИЛ провёл собственное исследование и выявил, что более половины всех бронирований на лето (54%) приходится в объекты размещения, где питание включено в стоимость проживания. Лишь 45% туристов бронируют жильё без питания. Средний чек туриста в отеле с полным пансионом составляет 5,2 тысячи рублей в сутки.
  1. Сочи — 5301 руб. / 5 ночей
  2. Москва — 4714 руб. / 2 ночи
  3. Анапа — 5679 руб. / 7 ночей
  4. Санкт-Петербург — 4988 руб. / 3 ночи
  5. Геленджик — 5467 руб. / 5 ночей
  6. Краснодар — 3209 руб. / 2 ночи
  7. Ростов-на-Дону — 3561 руб. / 1 ночь
  8. Ялта — 7233 руб. / 5 ночей
  9. Казань — 4709 руб. / 2 ночи
  10. Красная Поляна — 5879 руб. / 3 ночи
*Средняя стоимость ночи в отелях в 2024 году / средняя продолжительность поездки
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