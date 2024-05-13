Ялта — в топе популярных направлений, где чаще всего бронируют номера с полным пансионом

Туристы стали в два раза чаще выбирать летние туры с полным пансионом и «всё включено», чем в прошлом году. Российский сервис бронирования жилья для самостоятельных путешественников ТВИЛ провёл собственное исследование и выявил, что более половины всех бронирований на лето (54%) приходится в объекты размещения, где питание включено в стоимость проживания. Лишь 45% туристов бронируют жильё без питания. Средний чек туриста в отеле с полным пансионом составляет 5,2 тысячи рублей в сутки.