Ялта — в топе популярных направлений отдыха с детьми в России в майские праздники

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, как изменился спрос на отдых в Крыму в майские праздники относительно прошлого года.

Самые популярные города, куда можно поехать в мае с детьми — Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Казань, Москва, Нижний Новгород, Кисловодск, Калининград, Ярославль и Волгоград. По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых с детьми в майские праздники от 2 до 9 ночей и тратят на проживание от 2,7 до 4,7 тысячи рублей в сутки, — отмечают аналитики сервиса.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья для отдыха с детьми в период с 1 по 10 мая 2022 года.

Десять популярных направлений отдыха с детьми в России в майские праздники:

Санкт-Петербург — 4710 р. / 4 ночи * Сочи — 2909 р. / 9 ночей Ялта — 4056 р. / 8 ночей Казань — 4025 р. / 3,5 ночи Москва — 4211 р. / 4 ночи Нижний Новгород — 4316 р. / 2 ночи Кисловодск — 3213 р. / 5,5 ночи Калининград — 2695 р. / 5 ночей Ярославль — 4292 р. / 2 ночи Волгоград — 3876 р. / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность отдыха