реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Ялта — в топе популярных направлений отдыха с детьми в России в майские праздники

crimeapress_news



реклама в крыму


В Крыму ожидают, что и в октябре отели будут заполнены туристами
Фото: pxhere.com

Ялта — в топе популярных направлений отдыха с детьми в России в майские праздники

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:31 11.04.2022

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, как изменился спрос на отдых в Крыму в майские праздники относительно прошлого года.

Самые популярные города, куда можно поехать в мае с детьми — Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Казань, Москва, Нижний Новгород, Кисловодск, Калининград, Ярославль и Волгоград. По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых с детьми в майские праздники от 2 до 9 ночей и тратят на проживание от 2,7 до 4,7 тысячи рублей в сутки, — отмечают аналитики сервиса.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья для отдыха с детьми в период с 1 по 10 мая 2022 года.

Узнайте больше:  Украинские «диванные войска» и фейкометы «добрались» до Крымского моста

Десять популярных направлений отдыха с детьми в России в майские праздники:

  1. Санкт-Петербург — 4710 р. / 4 ночи *
  2. Сочи — 2909 р. / 9 ночей
  3. Ялта — 4056 р. / 8 ночей
  4. Казань — 4025 р. / 3,5 ночи
  5. Москва — 4211 р. / 4 ночи
  6. Нижний Новгород — 4316 р. / 2 ночи
  7. Кисловодск — 3213 р. / 5,5 ночи
  8. Калининград — 2695 р. / 5 ночей
  9. Ярославль — 4292 р. / 2 ночи
  10. Волгоград — 3876 р. / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность отдыха


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.