Ялта - в топе популярных направления для отдыха с детьми в ноябре
фото: stocksnap.io

Ялта — в топе популярных направления для отдыха с детьми в ноябре

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 16:02 07.11.2025

Ноябрь в этом году достаточно теплый.  Вполне подходящее время для того, чтобы отправиться в поездку  вместе с ребенком.   Можно ходить на экскурсии, развлекаться, рассказывать детям о чем-то интересном и важном.  По данным ТВИЛ, популярность ноябрьского отдыха с детьми в текущем году выросла  на 10% по сравнению с ноябрем 2024.  Куда же едут «детные» путешественники?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные бронирований,   определил самые популярные направления  для отдыха с детьми в ноябре 2025 года. В ноябре для отдыха с детьми популярны как экскурсионные, так и курортные направления.  На первом месте туристическая столица  Санкт-Петербург с 12% ноябрьских бронирований с детьми. Второе место разделили Сочи  и Москва, собравшие по 8% бронирований.   На третьем месте Казань, за которой 4% бронирований с детьми, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Десять самых популярных направлений для  отдыха с детьми в ноябре:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4649 р. / 4 ночи*
  2. Сочи, Краснодарский край ― 4733 р. / 5 ночей
  3. Москва, Московская область ― 5701 р. /3 ночи
  4. Казань, Татарстан ― 4928 р. / 3 ночи
  5. Краснодар, Краснодарский край ― 4426 р. / 2 ночи
  6. Ялта, Крым ― 6389 р. / 3 ночи
  7. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 5333 р. /2 ночи
  8. Кисловодск, Ставропольский край ― 4915 р. / 4 ночи
  9. Анапа, Краснодарский край ― 4295 р. / 3 ночи
  10. Геленджик, Краснодарский край ― 5154 р. / 3 ночи
Узнайте больше:  В Крыму 40% отелей забронированы на новогодние праздники

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

