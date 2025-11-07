Ялта — в топе популярных направления для отдыха с детьми в ноябре

Ноябрь в этом году достаточно теплый. Вполне подходящее время для того, чтобы отправиться в поездку вместе с ребенком. Можно ходить на экскурсии, развлекаться, рассказывать детям о чем-то интересном и важном. По данным ТВИЛ, популярность ноябрьского отдыха с детьми в текущем году выросла на 10% по сравнению с ноябрем 2024. Куда же едут «детные» путешественники?
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные бронирований, определил самые популярные направления для отдыха с детьми в ноябре 2025 года. В ноябре для отдыха с детьми популярны как экскурсионные, так и курортные направления. На первом месте туристическая столица Санкт-Петербург с 12% ноябрьских бронирований с детьми. Второе место разделили Сочи и Москва, собравшие по 8% бронирований. На третьем месте Казань, за которой 4% бронирований с детьми, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для отдыха с детьми в ноябре:
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический