Ялта — в топе популярных направления для отдыха с детьми в ноябре

Ноябрь в этом году достаточно теплый. Вполне подходящее время для того, чтобы отправиться в поездку вместе с ребенком. Можно ходить на экскурсии, развлекаться, рассказывать детям о чем-то интересном и важном. По данным ТВИЛ, популярность ноябрьского отдыха с детьми в текущем году выросла на 10% по сравнению с ноябрем 2024. Куда же едут «детные» путешественники?

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, опираясь на данные бронирований, определил самые популярные направления для отдыха с детьми в ноябре 2025 года. В ноябре для отдыха с детьми популярны как экскурсионные, так и курортные направления. На первом месте туристическая столица Санкт-Петербург с 12% ноябрьских бронирований с детьми. Второе место разделили Сочи и Москва, собравшие по 8% бронирований. На третьем месте Казань, за которой 4% бронирований с детьми, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять самых популярных направлений для отдыха с детьми в ноябре:

Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4649 р. / 4 ночи* Сочи, Краснодарский край ― 4733 р. / 5 ночей Москва, Московская область ― 5701 р. /3 ночи Казань, Татарстан ― 4928 р. / 3 ночи Краснодар, Краснодарский край ― 4426 р. / 2 ночи Ялта, Крым ― 6389 р. / 3 ночи Нижний Новгород, Нижегородская область ― 5333 р. /2 ночи Кисловодск, Ставропольский край ― 4915 р. / 4 ночи Анапа, Краснодарский край ― 4295 р. / 3 ночи Геленджик, Краснодарский край ― 5154 р. / 3 ночи Узнайте больше: В Крыму 40% отелей забронированы на новогодние праздники *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки источник: пресс-служба ТВИЛ

голоса Оцените материал

Просмотры: 5