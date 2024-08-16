«Ялтагорсвет» установит и отремонтирует почти 1500 светильников — до конца года

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко работы по ремонту и установке нового уличного освещения пройдут как в городе, так и в Форосе, Гурзуфе, Массандре, Ливадии, Гаспре, Кореизе, Симеизе.
На сегодня уличное освещение уже появилось в поселках Советское, Горное и Высокогорное. В пгт Краснокаменка завершены работы по прокладке более километра новой линии освещения с 52 светильниками, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
Всего на обслуживании МБУ «Ялтагорсвет» более 14 тысяч светоточек и вся иллюминация муниципалитета. О проблемах в работе наружного освещения граждане могут сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу предприятия по тел.: +7 (978) 973-26-09 или +7 (3654) 23-02-43.
Обращаю ваше внимание, что часто горящие в последнее время фонари в дневное время — вовсе не признак бесхозяйственности. Так работники «Ялтагорсвета» проверяют линии электропередач или лампы после замены, ищут короткое замыкание или выполняют текущий ремонт, — говорит Янина Павленко.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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