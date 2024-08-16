«Ялтагорсвет» установит и отремонтирует почти 1500 светильников — до конца года

Всего на обслуживании МБУ «Ялтагорсвет» более 14 тысяч светоточек и вся иллюминация муниципалитета. О проблемах в работе наружного освещения граждане могут сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу предприятия по тел.: +7 (978) 973-26-09 или +7 (3654) 23-02-43.

Обращаю ваше внимание, что часто горящие в последнее время фонари в дневное время — вовсе не признак бесхозяйственности. Так работники «Ялтагорсвета» проверяют линии электропередач или лампы после замены, ищут короткое замыкание или выполняют текущий ремонт, — говорит Янина Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта