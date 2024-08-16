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«Ялтагорсвет» установит и отремонтирует почти 1500 светильников — до конца года
фото: пресс-служба администрации Ялты

«Ялтагорсвет» установит и отремонтирует почти 1500 светильников — до конца года

Опубликовал: КрымPRESS в Энергетика Крыма 21:25 16.08.2024

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко работы по ремонту и установке нового уличного освещения пройдут как в городе, так и в Форосе, Гурзуфе, Массандре, Ливадии, Гаспре, Кореизе, Симеизе.

На сегодня уличное освещение уже появилось в поселках Советское, Горное и Высокогорное. В пгт Краснокаменка завершены работы по прокладке более километра новой линии освещения с 52 светильниками, — цитирует пресс-служба Янину Павленко. 

Всего на обслуживании МБУ «Ялтагорсвет» более 14 тысяч светоточек и вся иллюминация муниципалитета.  О проблемах в работе наружного освещения граждане могут сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу предприятия по тел.: +7 (978) 973-26-09 или +7 (3654) 23-02-43.

Обращаю ваше внимание, что часто горящие в последнее время фонари в дневное время — вовсе не признак бесхозяйственности.  Так работники «Ялтагорсвета» проверяют линии электропередач или лампы после замены, ищут короткое замыкание или выполняют текущий ремонт, — говорит Янина Павленко. 

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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