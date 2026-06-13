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Новости Республики
Житель Ялты задержан за незаконное хранение амфетамина и N-метилэфедрона
источник фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Ялтинец хранил амфетамин и N-метилэфедрон. Задержали

Опубликовал: news-parser в Происшествия 10:56 13.06.2026

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России «Ялтинское» выявили и пресекли незаконную деятельность, связанную с хранением наркотических средств.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 20-летнего жителя Ялты, которого заподозрили в причастности к незаконному хранению запрещенных веществ. При обследовании домовладения фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли два полимерных пакета и бумажный сверток с порошкообразным содержимым. По словам задержанного, он получил наркотики из тайника-закладки, забрал их и хранил для личного употребления без цели сбыта.

Изъятое вещество направили на экспертизу, которая показала, что в пакетах и свертке находились наркотические средства амфетамин общим весом 3,75 грамма и N-метилэфедрон весом 0,33 грамма, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Следственным отделом УМВД России «Ялтинское» в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ за незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.

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Кроме того, в отношении задержанного составлен административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ за потребление наркотических средств без назначения врача.

источник: КрымИНФОРМ

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