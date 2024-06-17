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Ялтинец хранил марихуану. За 100 граммов вещества мужчине грозит срок
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Ялтинец хранил марихуану. За 100 граммов вещества мужчине грозит срок

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 18:33 17.06.2024

В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Ялта установили причастность 31-летнего местного жителя к противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

По месту жительства подозреваемого полицейские провели санкционированный обыск, в результате которого в подсобном помещении, расположенном в подвале домовладения, обнаружили и изъяли 3 пакета и контейнер с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом, электронные весы и мобильный телефон. Мужчина рассказал, что в пакетах находится каннабис (марихуана), которую он обнаружил в лесном массиве и забрал себе для личного употребления, без цели сбыта. Согласно заключению экспертов, представленные на экспертизу вещества общей массой 100,6 грамма являются наркотическим средством каннабис (марихуана), — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Следователем отдела полиции № 3 «Массандровский» УМВД России по г. Ялта в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

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Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой не оставаться равнодушными к проблемам наркомании, быть ответственными и проявлять активную гражданскую позицию в вопросе информирования полиции о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Позвонив по единому номеру полиции 102, вы можете передать в дежурную часть ближайшего отдела полиции информацию о фактах незаконного оборота наркотиков. Анонимность гарантируется!

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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