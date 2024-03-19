Ялтинец — курьер мошенников отобрал у старушек полмиллиона и думал, что все сойдет ему с рук

Оперативники Красногвардейского района РК задержали курьера телефонных мошенников, забравшего у пенсионеров 510 тысяч рублей.

В полицию Красногвардейского района обратилась 73-летняя местная жительница, которая передала курьеру-мошеннику 160 тысяч рублей. Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Крым во взаимодействии с коллегами из ОМВД России по Красногвардейскому району в кратчайшие сроки при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 50-летний житель г. Ялты, который задержан оперативниками по месту его проживания, — сообщили в МВД по РК.

Потерпевшая пояснила полицейским, что на ее домашний телефон с неизвестного номера поступил звонок якобы от дочери. Девушка взволнованным голосом сообщила, что по ее вине случилось ДТП, в котором пострадала и она, и люди, и теперь нужны деньги на лекарства как для нее, так и на лечение пострадавших. «Дочь» заверила испуганную женщину, что необходимо срочно передать все имеющиеся сбережения курьеру, который сам приедет к дому матери, что и сделала потерпевшая. Обман вскрылся, как только с матерью связалась ее родная дочь.

Ялтинец в содеянном сознался и рассказал, что в социальной сети он увидел объявление с предложением о заработке. Работодатель обещал платить от 5 тысяч рублей за несложную работу, которая заключалась в курьерской доставке наличных денег: денежные средства необходимо забирать по указанным адресам и переводить их на банковские карты.

Как установили сотрудники полиции, у задержанного было еще несколько таких «курьерских поездок» по разным районам Крыма. У жительниц г. Армянска и Кировского района, 88-ми и 86-ти лет, мужчина забрал в общей сумме 350 тысяч рублей.

Следователями ОМВД России по г. Армянску, Красногвардейскому и Кировскому районам по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По еще одному адресу в Армянске мужчина не выехал, так как выяснилось, что муж очередной жертвы мошенников проявил бдительность и, услышав по телефону разговор своей супруги с неизвестными, смекнул, что она ведет беседу с мошенниками и отключил телефон, поэтому злоумышленникам не удалось довести дело до конца. Тем не менее по данному факту следователями ОВД Армянска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»), — уточнили в МВД по РК.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Полиция Крыма обращает внимание граждан, что мошенники, действуя по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», своим жертвам в г. Армянске, Красногвардейском и Кировском районах осуществляли звонки с таких номеров: +7950-645-30-68, +7950-631-12-08, +7950-190-15-15, +7950633-65-79, +7953049-70-54, +7950-207-86-48. Будьте бдительны! Не дайте себя обмануть!