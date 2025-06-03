Ялтинец отдал кибермошенникам... 46 миллионов рублей. И это был пенсионер

В ходе дружеской беседы мужчина сообщил приятелю, что в отношении него и трех его бывших коллег правоохранительные органы проводят проверку. Для выяснения обстоятельств с ним дополнительно свяжутся. Спустя несколько часов ялтинцу позвонил мнимый правоохранитель, который пояснил, что в отношении него возбуждено уголовное дело, по факту перевода денежных средств с его банковского счета лицу лицу, связанному с запрещенной организацией. Мужчина стал отрицал свою причастность к подобной деятельности. Тогда ему было предложено обналичить все свои накопления и положить на «безопасный счет». Доверчивый пенсионер, последовав указаниям звонившего, снял более 46 миллионов рублей в нескольких банках города и перевёл все деньги на счёт мошенников, только потом осознав, что стал жертвой обмана, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.