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Ялтинец отдал кибермошенникам... 46 миллионов рублей. И это был пенсионер
иллюстративное фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Ялтинец отдал кибермошенникам… 46 миллионов рублей. И это был пенсионер

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 10:51 03.06.2025

На прошлой неделе 78-летнему жителю Ялты в мессенджере «Телеграм» позвонил человек, который представился его старым знакомым. Когда-то они вместе работали в крупной корпорации, однако уже долгое время не поддерживали связь.

В ходе дружеской беседы мужчина сообщил приятелю, что в отношении него и трех его бывших коллег правоохранительные органы проводят проверку. Для выяснения обстоятельств с ним дополнительно свяжутся. Спустя несколько часов ялтинцу позвонил мнимый правоохранитель, который пояснил, что в отношении него возбуждено уголовное дело, по факту перевода денежных средств с его банковского счета лицу лицу, связанному с запрещенной организацией. Мужчина стал отрицал свою причастность к подобной деятельности. Тогда ему было предложено обналичить все свои накопления и положить на «безопасный счет». Доверчивый пенсионер, последовав указаниям звонившего, снял более 46 миллионов рублей в нескольких банках города и перевёл все деньги на счёт мошенников, только потом осознав, что стал жертвой обмана, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму. 

МВД по Республике Крым предупреждает граждан: сотрудники правоохранительных ведомств не звонят по средствам мессенджеров! Никаких «безопасных счетов» для сохранения денежных средств не существует!

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Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию либо по единому номеру 102, либо обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полицию.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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