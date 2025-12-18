Ялтинец положил 100 тысяч рублей себе в карман. Чужих…

Прямо сейчас:
В полицию Ялты поступило заявление от 38-летнего местного предпринимателя. Бизнесмен сообщил, что с его банковского счета была списана крупная сумма – 100 тысяч рублей, причем он сам таких операций не совершал.

Как выяснилось в ходе расследования, предприниматель доверял своим сотрудникам и оставлял банковскую карту в офисе в общем доступе. Пин-код знали все работники, и они использовали карту для оплаты текущих расходов компании, предоставляя затем чеки, подтверждающие целевое использование средств. Такая система, основанная на доверии, работала без нареканий до момента, пока бизнесмен не получил уведомление о снятии значительной суммы. Убедившись, что никто из сотрудников офиса не совершал эту операцию, он незамедлительно обратился с заявлением в полицию.

Благодаря оперативной работе сотрудников уголовного розыска УМВД России по городу Ялте, подозреваемый был установлен и задержан в кратчайшие сроки. Им оказался 31-летний житель Нижнегорского района, который недавно приехал в Ялту в поисках работы и устроился водителем в компанию потерпевшего.

Полицейские выяснили, что у злоумышленника были финансовые трудности, и он решил погасить долги за счет доверия своего работодателя. Воспользовавшись моментом, когда никто не видел, он взял банковскую карту, находившуюся в свободном доступе, и снял через банкомат 100 тысяч рублей. После совершения кражи он выбросил карту, на следующий день не вышел на работу и уехал домой в Нижнегорский район, где и был задержан оперативниками.

По данному факту следственным отделом УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому может грозить максимальное наказание – лишение свободы сроком до 6 лет, он находится под подпиской о невыезде.

Правоохранительные органы Крыма напоминают: никому и никогда не передавайте в пользование свои банковские карты и не сообщайте пин-код. В случае обнаружения фактов хищения денежных средств необходимо незамедлительно обращаться в полицию.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

