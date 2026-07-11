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Новости Республики

Ялтинец потерял 100 тысяч рублей при покупке электростанции на фейковом сайте

Опубликовал: news-parser в Происшествия 10:45 11.07.2026

В Ялте 42-летний местный житель лишился более 100 тысяч рублей при покупке портативной электростанции на интернет-сайте, который оказался мошенническим. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

В полицию поступило заявление от 42-летнего местного жителя о хищении денег путем обмана. Мужчина пояснил, что нашел в интернете сайт, выглядевший как полноценный интернет-магазин по продаже портативных электростанций и другой техники. Ресурс имел профессиональный дизайн, каталог с подробными характеристиками, контакты, форму обратной связи и раздел с условиями оплаты.

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После оформления заявки с мужчиной связался «консультант», который демонстрировал компетентность в технических вопросах. Для оплаты потерпевшему направили ссылку с QR-кодом. После перевода денег продавец перестал выходить на связь: телефон не отвечал, письма оставались без ответа. При повторной проверке ресурса заявитель обнаружил несоответствие реквизитов компании в платежных данных и понял, что стал жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

источник: Московский комсомолец Крым

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