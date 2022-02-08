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Ялтинец срубил дуб. Оказалось, что дерево особо ценной породы - дело дошло до суда

Ялтинец срубил дуб. Оказалось, что дерево особо ценной породы — дело дошло до суда

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:42 08.02.2022

Судом установлено, что на принадлежащем ответчику земельном участке общей площадью 528 кв.м., расположенном в поселке Массандра произрастало дерево ценной породы — дуб пушистый. Диаметр ствола составлял 72 см.

В ходе строительных работ ответчик нанял специализированную организацию, которая спилила дуб и измельчила его через дробильную машину. Разрешение на удаление зеленого насаждения (ордера) в уполномоченном органе ответчик не получал. По данному факту есть очевидцы и фотографии выполнения работ. В судебном заседании ответчик возражал против заявленных администрацией требований, ссылаясь на то, что спорное дерево ему на хранение не передавалось, — отмечают в пресс-службе суда.

Судом также установлено, что дерево было передано на ответственное хранение правопредшественнику ответчика по акту, который был представлен Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым по запросу суда.  В договоре купли-продажи, на основании которого ответчик приобрел земельный участок  предусмотрен пункт, обязывающий ответчика соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды. На основании  полученных фотографий дерева, специалист-дендролог сделал заключение, согласно которому  спиленное дерево относится к виду дуб пушистый, ценной породы.

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Суд, выслушав стороны, свидетеля и исследовав доказательства по делу, пришел к выводу об удовлетворении иска и о взыскании с виновного суммы убытков. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Крым оставила решение Ялтинского городского суда без изменения, апелляционную жалобу ответчика  – без удовлетворения.

Напоминаем: все собственники, пользователи и балансодержатели территорий, на которых расположены подобные зеленые насаждения, обязаны обеспечить их сохранность и квалифицированный уход.

По информации пресс-службы Ялтинского городского суда


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