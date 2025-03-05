Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Следственный комитет Крыма и Севастополя | Ялтинец сжёг своего соседа — виновен в убийстве с особой жестокостью
Новости Республики
В Крыму наркодельцы получили суровый приговор: 32 года лишения свободы на двоих
Иллюстрация: euroradio.fm

Ялтинец сжёг своего соседа — виновен в убийстве с особой жестокостью

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:42 05.03.2025

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора  44-летнему жителю Ялты. Он признан виновным в убийстве соседа с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по городу Ялта и судом установлено, что поздним вечером 12 апреля 2024 года нетрезвому жителю Массандры, который шумно вел у себя на участке, кто-то из соседей сделал замечание. Разъяренный мужчина решил отомстить, выбрав в жертву первого попавшегося человека. Злоумышленник ворвался к 41–летнему соседу в жилой вагончик, избил его, облил верхнюю одежду горючей жидкостью и поджег. От полученных ожогов потерпевший скончался. По горячим следам злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками полиции у себя дома, где скрывался от правоохранительных органов. Следователями оперативно проведен весь комплекс мероприятий. Под грузом предъявленных доказательств фигурант признал вину в совершенном убийстве, дав исчерпывающие показания и подтвердив их в ходе проверки на месте трагедии. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Сегодня суд приговорил обвиняемого к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. По отбытии данного наказания фигурант также ограничен в праве передвижения сроком на один год.

Узнайте больше:  В Крыму и в Севастополе работает экстренная телефонная линия "Ребёнок в опасности"

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

Следственный комитет Крыма и Севастополя
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x