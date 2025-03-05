Ялтинец сжёг своего соседа — виновен в убийстве с особой жестокостью

Следственным отделом по городу Ялта и судом установлено, что поздним вечером 12 апреля 2024 года нетрезвому жителю Массандры, который шумно вел у себя на участке, кто-то из соседей сделал замечание. Разъяренный мужчина решил отомстить, выбрав в жертву первого попавшегося человека. Злоумышленник ворвался к 41–летнему соседу в жилой вагончик, избил его, облил верхнюю одежду горючей жидкостью и поджег. От полученных ожогов потерпевший скончался. По горячим следам злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками полиции у себя дома, где скрывался от правоохранительных органов. Следователями оперативно проведен весь комплекс мероприятий. Под грузом предъявленных доказательств фигурант признал вину в совершенном убийстве, дав исчерпывающие показания и подтвердив их в ходе проверки на месте трагедии. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе ведомства.