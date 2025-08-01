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Ялтинец вырастил у себя на участке настоящую плантацию конопли
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Ялтинец вырастил у себя на участке настоящую плантацию конопли

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:19 01.08.2025

В Ялте в рамках оперативно- профилактического мероприятия «Мак 2025» сотрудники полиции обнаружили на приусадебном участке 23-летнего местного жителя целую плантацию конопли — 60 пышных кустов, аккуратно высаженных, как по учебнику садоводства.

Как рассказал сам «агроном», он посадил коноплю в мае 2025 года и ухаживал за ней и выращивал исключительно для личного потребления. Но правоохранители решили проверить «урожай» более пристально: в результате экспертизы выяснилось, что зелёные кусты действительно содержат наркотическое вещество, а их общий вес составил 550 грамм.

Молодому человеку теперь придётся отложить тягу к ботанике. Посевы были изъяты. Отделом дознания УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ — «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотическое средство».

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В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

МВД по Республике Крым напоминает: любые попытки выращивания наркосодержащих растений — это не экзотическое хобби, а прямое нарушение закона.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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