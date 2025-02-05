Ялтинка Александра Волокитина – победитель первенства России по самбо среди девушек 16-18 лет

Александре Волокитиной не нашлось равных в соревнованиях девушек в весовой категории до 80 кг.
Всего в первенстве приняли участие более 650 спортсменов из всех регионов страны.
Александра Волокитина включена в состав сборной России для подготовки к первенству мира среди юношей и девушек 16-18 лет, которое в октябре этого года пройдет в столице Узбекистана – Ташкенте.
источник: «Крымский спорт»
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