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Ялтинка Александра Волокитина – победитель первенства России по самбо среди девушек 16-18 лет
фото: ВКонтакте, Всероссийская федерация самбо

Ялтинка Александра Волокитина – победитель первенства России по самбо среди девушек 16-18 лет

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 16:59 05.02.2025

Воспитанница ялтинской школы самбо им. И. С. Павленко Александра Волокитина (тренеры – Владимир Малов, Александр Туровский и Давид Григорян) стала победителем первенства России по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет. Соревнования 31 января – 5 февраля прошли в Новосибирске на базе ГАУ ДО НСО «Спортивная школа самбо».

Александре Волокитиной не нашлось равных в соревнованиях девушек в весовой категории до 80 кг.

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Всего в первенстве приняли участие более 650 спортсменов из всех регионов страны.

Александра Волокитина включена в состав сборной России для подготовки к первенству мира среди юношей и девушек 16-18 лет, которое в октябре этого года пройдет в столице Узбекистана – Ташкенте.

источник: «Крымский спорт»

 

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