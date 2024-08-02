Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ялтинская Госавтоинспекция приглашает поступить на службу
актуально в республике
Ялтинская Госавтоинспекция приглашает поступить на службу
фото: пресс-служба Госавтоинспекции г. Ялта

Ялтинская Госавтоинспекция приглашает поступить на службу

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:14 02.08.2024

Госавтоинспекция города Ялта приглашает поступить на службу в отдельный взвод дорожно-патрульной службы отдела Госавтоинспекции г. Ялты на должности инспекторов и старших инспекторов ДПС! Требования к кандидату на службу:

  • ​гражданин Российской Федерации в возрасте от 20 до 40 лет, не привлекавшийся к уголовной и административной ответственности;
  • ​имеющий полное высшее образование;
  • ​владеющий государственным языком Российской Федерации;
  • ​способный по своим личным и деловым качествам, физической подготовленности и состоянию здоровья, выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел;
  • ​наличие водительского удостоверения (категории «В»).
Узнайте больше:  Единовременная выплата участникам спецоперации увеличена в два раза

По вопросам оформления кандидата обращаться по адресу:

  • Республика Крым, г. Ялта, ул. Сеченова д. 25а (3 этаж, кабинет номер 2) или по телефону +7 (978) 707-75-06 (заместитель начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Ялте Равкин Сергей Ефимович).

источник: пресс-служба администрации Ялты 

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ГИБДД Крыма

Комментарии для сайта Cackle
ГИБДД Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.