Ялтинская Госавтоинспекция приглашает поступить на службу

Госавтоинспекция города Ялта приглашает поступить на службу в отдельный взвод дорожно-патрульной службы отдела Госавтоинспекции г. Ялты на должности инспекторов и старших инспекторов ДПС! Требования к кандидату на службу:
- гражданин Российской Федерации в возрасте от 20 до 40 лет, не привлекавшийся к уголовной и административной ответственности;
- имеющий полное высшее образование;
- владеющий государственным языком Российской Федерации;
- способный по своим личным и деловым качествам, физической подготовленности и состоянию здоровья, выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел;
- наличие водительского удостоверения (категории «В»).
По вопросам оформления кандидата обращаться по адресу:
- Республика Крым, г. Ялта, ул. Сеченова д. 25а (3 этаж, кабинет номер 2) или по телефону +7 (978) 707-75-06 (заместитель начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Ялте Равкин Сергей Ефимович).
источник: пресс-служба администрации Ялты
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