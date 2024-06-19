Ялтинская организация «Мамы Ялты» выиграла грант

Отметим, что Общественная организация «Мамы Ялты» в четвертый раз стала победителем в конкурсе Фонда Президентских грантов. Сумма гранта более 2,5 млн. рублей будет направлена на реализацию проекта «С заботой о Маме и малыше».
Ялтинцы смогут пройти курсы по подготовке к родам, принять участие в занятиях для мам и пап, получить индивидуальные консультации специалистов, которые работают с родителями и детьми. А на праздничных мероприятиях женщины смогут отдыхать, общаться, делиться опытом. Поздравляю наших мам с новой победой и желаю реализации всего задуманного!, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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