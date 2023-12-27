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Ялтинские приёмные семьи поздравили с Новым годом

Ялтинские приёмные семьи поздравили с Новым годом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:34 27.12.2023

В преддверии праздников по уже доброй традиции две приёмные семьи навестили Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский, заместитель главы администрации города Ялта Жанна Кислица и начальник Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав Николай Зиновьев.

Так, в семье Марины Александровны Михайлёвой и Михаила Александровича Дубынина на воспитании находятся четверо мальчиков Егор, Заур, Данил, Денис. Приёмные родители занимаются всесторонним развитием ребят, прививают им любовь к труду, приучают их к порядку и помогают детям с уроками. В ходе визита Глава муниципального образования сыграл с одним из мальчиков партию в шашки.

Приёмная семья Юрия Викторовича и Любови Александровны Баркаловых была создана в 2008 году. Родители уже воспитали трёх детей, а сегодня они воспитывают двух девочек Настю и Кристину.

Очень хорошо, что в Ялте есть такие замечательные семьи, которые берут на воспитание детей-сирот. Ребята обретают родной дом, окружены вниманием, заботой и лаской. Спасибо приёмным родителям за то доброе дело, которое они совершают. Ребятам хочу пожелать быть послушными, хорошо учиться в школе и всегда верить в себя, — отмечает Константин Шимановский. 

Всего на территории муниципального образования есть 17 приёмных многодетных семей, в которых воспитываются 39 детей возрастом до 18 лет. Примечательно, что практически сто процентов детей-сирот находятся либо в приемных семьях, либо под опекой, — поясняет Жанна Кислица.

Ялтинские приёмные семьи поздравили с Новым годом Ялтинские приёмные семьи поздравили с Новым годом Ялтинские приёмные семьи поздравили с Новым годом

источник: Ялтинский городской совет 

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